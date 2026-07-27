Emma Roberts si è sposata con Cody John davanti agli occhi di Julia Roberts, che ha partecipato come ospite. L’evento si è svolto a Sun Valley, con l’attrice protagonista di occhiali da sole e un abito a pois blu e bianco. La sposa indossava un abito firmato Monique Lhuillier. La presenza di Julia Roberts si è limitata a una posizione di seconda fila, mentre gli invitati sono stati confermati come presenti all’evento.

Chioma rossa raccolta in uno chignon, occhiali da sole calati sul naso e un abito a pois blu e bianco che resiste al caldo di Sun Valley: così Julia Roberts ha scelto di vivere, in seconda fila, il matrimonio della nipote Emma Roberts. Che lo scorso weekend, nel giardino della tenuta di famiglia dello sposo, in Idaho, ha detto sì a Cody John dopo 4 anni d’amore. Accompagnata all’altare non dal padre Eric Roberts, con il quale non ha praticamente più rapporti. Ma dal piccolo Rhodes, 5 anni, il figlio nato dalla relazione con Garrett Hedlund. In un pomeriggio caldissimo è andata in scena una cerimonia intima e all’aperto. Alla presenza degli affetti più cari degli sposi. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Emma Roberts ha sposato Cody John sotto gli occhi di zia Julia Roberts: dagli invitati all'abito Monique Lhuillier, tutti i dettagli

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Emma Roberts Marries Actor Cody John in Lavish Idaho Wedding

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