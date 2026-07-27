Una attrice americana si è sposata in segreto, indossando un abito trasparente che ha fatto parlare. La cerimonia si è svolta senza pubblico, con la presenza di una parente nota tra gli ospiti. Recentemente, molte celebrità scelgono di organizzare matrimoni pubblici e spettacolari, coinvolgendo grandi numeri di invitati e coperture mediatiche, spesso con sponsorizzazioni e eventi di grande portata.

Negli ultimi tempi sembra che le nozze sia siano trasformate in manifestazioni di carattere pubblico. Vip più o meno noti celebrano il fatidico sì di fronte a un numero di invitati bastante a riempire uno stadio, supportati da sponsorizzazioni e adv, occupando piazze comunali e ospitando veri e propri concerti. C’è chi, invece, preferisce mantenere le proprie nozze private. Emma Roberts e John Cody si sono sposati senza fanfare, ma non per questo rinunciando a un po’ di glamour. Gli abiti da sposa dell’attrice sono stati due, uno più particolare dell’altro. Il matrimonio in casa di Emma Roberts e John Cody. Detto fatto. Dopo l’annuncio di qualche anno fa, e quattro anni di intenso amore, Emma Roberts e John Cody sono diventati marito e moglie. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Emma Roberts si è sposata in segreto, l’abito da “fantasma” e la zia Julia in prima fila

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Emma Roberts Marries Cody John in Stunning Secret Wedding | Wedding First Look

Notizie e thread social correlati

Emma Roberts ha sposato Cody John sotto gli occhi di zia Julia Roberts: dagli invitati all'abito Monique Lhuillier, tutti i dettagliEmma Roberts si è sposata con Cody John davanti agli occhi di Julia Roberts, che ha partecipato come ospite.

Emma Roberts, che per il suo matrimonio voleva «essere un fantasma». E grazie all'abito scelto c'è riuscitaEmma Roberts ha scelto un abito bianco di Monique Lhuillier per il suo matrimonio, desiderando apparire quasi invisibile.

Temi più discussi: Emma Roberts e le nozze in segreto con il fidanzato Cody John entro il weekend; American Horror Story 13, le prime foto di Sarah Paulson e Paul Anthony Kelly (biondo) sul set a New York; Aquamarine 20 anni dopo: Sara Paxton ha lottato duramente per essere quella sirena; Addio capelli castani, l'attore Paul Anthony Kelly (aka John F. Kennedy Jr.) è ufficialmente biondo.

La coppia di attori starebbe convolando a nozze in questi giorni, secondo quanto appreso attraverso fonti dirette da TMZ. Emma Roberts e compagno avrebbero scelto una cerimonia intima in Idaho lontano dai riflettori x.com

Emma Roberts si è sposata con Cody John. I dettagli del matrimonioLe nozze, attese per l'ultimo weekend di luglio, si sono svolte in forma privata nella residenza di famiglia dello sposo in Idaho. L'attrice ha indossato due abiti realizzati da Monique Lhuillier, il ... tg24.sky.it

Emma Roberts si è sposata, ecco chi è suo marito Cody JohnAttore californiano classe 1989, Cody John ha costruito la sua carriera tra serie tv e cinema indipendente. Tutto sull'amore e il matrimonio con Emma Roberts ... iodonna.it