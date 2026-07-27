Emma Roberts che per il suo matrimonio voleva essere un fantasma E grazie all' abito scelto c' è riuscita

Da vanityfair.it 27 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Emma Roberts ha scelto un abito bianco di Monique Lhuillier per il suo matrimonio, desiderando apparire quasi invisibile. La cerimonia si è svolta in modo intimo, con pochi amici e familiari presenti. La coppia ha iniziato la loro relazione nel 2022. Solo un numero limitato di persone ha potuto vedere dal vivo l’abito scelto dall’attrice.

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Una cerimonia intima, amici e familiari: questa la scelta degli sposini per celebrare il culmine della loro storia, iniziata nel 2022. Pochissimi, dunque, sono stati i fortunati ad aver ammirato dal vivo lo stupendo abito bianco griffato Monique Lhuillier sfoggiato da Emma Roberts. «Non sapevo bene cosa volessi», dice l'attrice a Vogue, sebbene un punto di partenza lo aveva ben chiaro: «Sapevo solo che volevo qualcosa di molto vintage. Volevo sembrare un fantasma, una piccola bambola fantasma antica». Per dare vita a una richiesta così unica e inusuale, ecco che sono stati usati metri e metri di chiffon di seta per conferirle un effetto «etereo, romantico e di ispirazione vintage», di una nuance personalizzata che la designer ha definito «rosa antico». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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© Vanityfair.it - Emma Roberts, che per il suo matrimonio voleva «essere un fantasma». E grazie all'abito scelto c'è riuscita
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Emma Roberts Wedding: Inside Her Secret Idaho Ceremony & Stunning Dress

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Paulina Porizkova, che non ha scelto il solito abito bianco per il suo matrimonio. Ecco perchéPaulina Porizkova ha optato per un matrimonio intimo, circondata da amici e parenti stretti, per le sue seconde nozze.

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