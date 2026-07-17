Paulina Porizkova ha optato per un matrimonio intimo, circondata da amici e parenti stretti, per le sue seconde nozze. La cerimonia è avvenuta con uno sceneggiatore americano, conosciuto tramite un'app di incontri nel 2023. La modella non ha indossato il tradizionale abito bianco durante la cerimonia.

Una cerimonia intima, circondata da amici stretti e parenti: questa la scelta per le sue seconde nozze con lo sceneggiatore americano, conosciuto tramite un'app di incontri nel 2023. Ecco, dunque, i due neo sposi: lui con un completo blu su misura, camicia bianca, cravatta grigia e un paio di scarpe nere lucide; lei con un abito che definiremmo grigio su misura che rompe con la tradizione. Ebbene sì, niente candido vestito da sposa per Paulina Porizkova, piuttosto un abito di una nuance che, come definisce lei stessa, «è qualcosa di sfuggente, quasi indefinibile». Come spiega la modella a Vogue: «Volevo un colore che non fosse un colore. In modo che non si potesse dire: “indossava un abito giallo o indossava un abito rosa”». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Paulina Porizkova, che non ha scelto il solito abito bianco per il suo matrimonio. Ecco perché

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