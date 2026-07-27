Elon Musk e l’AI la sfida del Nobel Acemoglu | Niente più soldi nel 2036? Allora dona tutto in beneficenza

Uno studio prevede che entro il 2036 l’intelligenza artificiale sostituirà molte attività umane, portando a un’ampia disoccupazione. Tuttavia, si ipotizza anche che si creerà un’era di abbondanza, in cui non sarà più necessario il denaro. La prospettiva suggerisce che, con l’avanzare dell’AI, il valore economico potrebbe ridursi drasticamente, portando a un’epoca in cui le risorse saranno distribuite senza bisogno di pagamenti. La discussione si concentra sulla possibilità di donare tutto in beneficenza in assenza di necessità finanziarie.

Di qui al 2036 l’intelligenza artificiale avrà soppiantato l’uomo in buona parte delle attività che oggi compie. Risultato, disoccupazione e depressione di massa? Macché, una «età dell’abbondanza» in cui ce la si potrà spassare, per il semplice fatto che dei soldi non avremo neppure più bisogno. Parola di Elon Musk, che ha scolpito le sue previsioni sull’evoluzione del mondo nei prossimi 10 anni in una lunga intervista all’ Economist. Il teorema di Musk ha fatto come prevedibile il giro del mondo, calamitando a seconda dei casi interesse, lodi o derisione. A prendere sul serio (forse) le previsioni del patron di Tesla e SpaceX è stato anche Daron Acemoglu, l’economista turco-statunitense dell’Mit vincitore nel 2024 del Premio Nobel per l’Economia per i suoi studi sulle politiche per la crescita e anti-povertà degli Stati. 🔗 Leggi su Open.online

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