Un trailer generato dall'intelligenza artificiale, basato sull’Iliade, è stato diffuso da Elon Musk, sfidando il regista Christopher Nolan. Nel video, viene rappresentata la figura di Elena, suscitando reazioni contrastanti tra chi lo considera innovativo e chi lo critica per l’uso inappropriato della mitologia. La discussione si è rapidamente diffusa sui social, alimentando polemiche sulla rappresentazione digitale di figure storiche e culturali.

La mitologia greca incontra l’intelligenza artificiale in quella che sta rapidamente diventando una delle controversie culturali più discusse del 2026. Elon Musk ha deciso di rispondere alle polemiche sull’adattamento dell’ Odissea di Christopher Nolan nel modo che conosce meglio: con la tecnologia. Il fondatore di Tesla e proprietario di X ha infatti condiviso sul suo profilo social un trailer dell’Iliade interamente generato dall’intelligenza artificiale, alimentando ulteriormente il fuoco di uno scontro che va ben oltre il cinema. “ Trailer dell’Iliade (Troy) realizzato con Grok Imagine 1.5, appena rilasciato ”, ha scritto Musk accompagnando il video, facendo riferimento all’ultima versione del modello di intelligenza artificiale sviluppato da xAI. 🔗 Leggi su Screenworld.it

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© Screenworld.it - Elon Musk sfida Christopher Nolan con un trailer AI dell’Iliade, poi il dettaglio su Elena scatena la polemica

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Christopher Nolan's The Odyssey Backlash EXPLAINED: Why It Could RUIN The Movie

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