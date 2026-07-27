Durante le elezioni del 2027, si è verificata una vittoria netta della coalizione di centro-destra. I risultati hanno portato alla conquista di numerosi seggi sia alla Camera che al Senato, con una maggioranza significativa. La coalizione ha ottenuto il 52% dei voti alle urne, mentre la coalizione di centrosinistra ha concluso con il 34%. Il voto popolare ha confermato la preferenza per le forze di governo, che ora avranno il pieno controllo delle istituzioni legislative.

Carie amici e care amiche, per tutto l’ agghiacciante quadriennio della destra borgatara al governo ho sempre cercato di alleggerire l’opprimente materia con qualche piccola invenzione linguistica scherzosa, di cui rivendico il copy: da “camposanto” per l’illusorio “campo largo” dei benpensanti alla Pier Luigi Bersani a “puffetta mannara” riferita alla premier. Esercizio che mi ha meritato il rimbrotto dei politicamente corretti che popolano il mio audience di vecchio liberale critico. Da qualche tempo mi scivola dalla tastiera la battitura “Elly Ridens”, sintomo della crescente convinzione che ogni speranza di porre fine al regno... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Elezioni 2027: tutto è perduto (onore compreso)?

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ELEZIONI 2027: LE 3 POSSIBILI COALIZIONI!

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