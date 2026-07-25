Il mondo perduto – Jurassic Park | tutto quello che c’è da sapere sul film
Stasera, alle 21:20 su Italia 1, viene trasmesso il film “Il mondo perduto – Jurassic Park”, uscito nel 1997 e diretto da Steven Spielberg. È il sequel di “Jurassic Park” e si basa sul romanzo di Michael Crichton. Il film segue la storia di un parco con dinosauri clonati e le conseguenze di un’operazione di recupero su un’isola remota. La pellicola è parte della serie cinematografica iniziata nel 1993.
Il mondo perduto – Jurassic Park: trama, cast e streaming del film su Italia 1. Stasera, sabato 25 luglio 2026, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Il mondo perduto – Jurassic Park, film del 1997 diretto da Steven Spielberg, sequel di Jurassic Park e ispirato al romanzo Il mondo perduto di Michael Crichton. Alla sua uscita, il film ha riscosso un notevole successo, con un incasso a livello mondiale di oltre 618 milioni di dollari, che lo rende tra i 100 maggiori incassi di tutti i tempi, secondo all’epoca solo allo stesso Jurassic Park, sempre di Spielberg. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama. Sono passati quattro anni dai drammatici eventi al Jurassic Park. 🔗 Leggi su Tpi.it
PARLIAMO DI IL MONDO PERDUTO - JURASSIC PARK PARTE 2
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