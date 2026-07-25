Il mondo perduto – Jurassic Park | tutto quello che c’è da sapere sul film

Notizia in breve

Stasera, alle 21:20 su Italia 1, viene trasmesso il film “Il mondo perduto – Jurassic Park”, uscito nel 1997 e diretto da Steven Spielberg. È il sequel di “Jurassic Park” e si basa sul romanzo di Michael Crichton. Il film segue la storia di un parco con dinosauri clonati e le conseguenze di un’operazione di recupero su un’isola remota. La pellicola è parte della serie cinematografica iniziata nel 1993.