La notizia che Sheamus, wrestler irlandese con 19 anni di carriera in WWE, lascerà la compagnia al termine del contratto ha sorpreso molti. La decisione è stata annunciata la settimana scorsa, senza dettagli sulle ragioni. JBL, suo collega e ex wrestler, ha espresso speranza che ci siano possibilità di recupero o di un futuro diverso per Sheamus.

La scorsa settimana siamo stati un po’ tutti colti di sorpresa dalla notizia che Sheamus, superstar irlandese che milita in WWE da ben 19 anni, lascerà la compagnia alla scadenza del contratto che la lega ad essa. E ci chiediamo che cosa Sheamus deciderà di fare una volta che sarà libero dai vincoli contrattuali. Molti sono pronti a scommettere che lo vedremo in AEW dove ritroverebbe il suo amico ed ex tag team partner Claudio Castagnoli, altri suggeriscono che dovrebbe fare una somma dei suoi anni (48 compiuti) e degli svariati infortuni ottenendo come totale la meritata pensione, ma c’è anche chi lo vedrebbe bene un po’ ovunque. JBL non ha dubbi: Sheamus può ancora dire la sua nel mondo del Wrestling. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: JBL spera che non tutto sia perduto per Sheamus

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JBLs STIFFED The Undertaker In First Match

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