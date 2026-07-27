Beppe Sala ha dichiarato che le elezioni del 2027 rappresentano un momento cruciale per l’Italia. Secondo lui, questa consultazione sarà decisiva per il futuro del Paese. Ha sottolineato che si tratta di un appuntamento di grande importanza, senza entrare nel merito delle motivazioni o delle conseguenze. La sua opinione si basa sulla rilevanza politica e sociale di quella tornata elettorale.

Milano – L’attuale numero uno di Palazzo Marino non ha dubbi: le elezioni del 2027 saranno un appuntamento-chiave per il futuro del Paese. Parola di Beppe Sala: “ La posta in gioco nel 2027 è una posta che forse non è mai stata così alta nella storia del nostro Paese, diciamo recente perché insieme vanno al voto le grandi città (Milano compresa ndr), c'è un voto per un nuovo governo e perché si creano i presupposti per il nuovo Presidente della Repubblica". "Per questo - ha aggiunto Sala -, credo che negli ultimi decenni il 2027 dal punto di vista elettivo e quindi della scelta della rappresentanza sarà l'anno più importante che c'è'. Speriamo che non si avvelenino i pozzi". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Elezioni 2027: perché secondo Beppe Sala sono le più importanti di sempre

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Sala: Dimissioni nel centrodestra Ora suonano come uno scarico di responsabilità

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