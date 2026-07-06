Il condominio cambia insieme alla società | perché oggi le regole di buon vicinato sono sempre più importanti

Nel condominio si moltiplicano le lamentele per rumori nelle ore di riposo, animali domestici lasciati liberi, bambini che giocano nel cortile e biciclette abbandonate sul pianerottolo. I gruppi WhatsApp condominiali sono spesso al centro di discussioni accese, mentre le regole di buon vicinato vengono messe alla prova. Le assemblee condominiali si succedono per affrontare queste questioni quotidiane, sempre più frequenti.

Rumori nelle ore di riposo, animali domestici, bambini che giocano in cortile, biciclette lasciate sul pianerottolo, gruppi WhatsApp condominiali sempre più “animati”. Molte delle discussioni che caratterizzano la vita nei condomini sembrano le stesse di sempre. Eppure qualcosa sta cambiando. A trasformarsi non sono soltanto gli edifici, che devono adeguarsi a nuovi standard di efficienza e tecnologia, ma soprattutto le persone che li abitano. Famiglie più piccole, anziani che vivono soli, residenti provenienti da Paesi diversi, nuove modalità di lavoro e di relazione stanno modificando profondamente il modo di vivere gli spazi comuni. Una... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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