Anziani in aumento | Sono sempre più attivi Aumentiamo le iniziative perché non restino soli

Gabriele Russo, neoeletto presidente dell’Auser di Forlì, è nato 66 anni fa a Forlimpopoli, dove tuttora vive, ha due figli e tre nipoti. Ha lavorato per molti anni in Formula Servizi e ha si è dedicato per tutta la vita al volontariato, nello Spi-Cgil e presso la Protezione Civile. Russo, anche nel nostro territorio l’età media della popolazione si sta alzando e, attualmente, circa un terzo degli abitanti di Forlì ha più di 60 anni. Quali bisogni esprime la terza età? "Gli anziani sono una vera risorsa: sono persone ancora molto attive, per lo più in salute e disposte a impegnarsi nel sociale. La prova è che, tra i nostri associati, i volontari sono attualmente 238: nel 2019 erano 180". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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@CastellucciAnto al Consiglio Generale @fnpcislpuglia1: gli #anziani sono una risorsa da difendere con pensioni dignitose e più #welfare. L’aumento dell’addizionale #IRPEF deciso da @RegionePuglia senza servizi migliori è una scelta sbagliata. 1/2 x.com

Anziani in aumento: Sono sempre più attivi. Aumentiamo le iniziative perché non restino soliGabriele Russo è il nuovo presidente Auser: Crescono soci e volontari. Voglio potenziare l’ascolto telefonico e la socialità, come ballo e ginnastica. ilrestodelcarlino.it

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