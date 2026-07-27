Elettrodomestici dal 31 luglio via al diritto alla riparazione | come funziona la direttiva Ue e cosa cambia
Dal 31 luglio, le aziende devono rendere più facili e meno costose i processi di riparazione di elettrodomestici e dispositivi hi-tech, anche dopo la scadenza della garanzia. La nuova direttiva europea stabilisce che i produttori devono fornire parti di ricambio e informazioni tecniche per almeno dieci anni. Le norme si applicano a tutti i prodotti disponibili sul mercato europeo, con l’obiettivo di favorire la sostenibilità e ridurre i rifiuti elettronici.
L'entrata in vigore delle nuove norme europee impone alle aziende di rendere elettrodomestici e dispositivi hi-tech più semplici ed economici da riparare anche fuori garanzia. Ecco gli obblighi di legge per i produttori, le novità per i riparatori indipendenti e i criteri pratici per valutare la reale convenienza degli interventi. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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