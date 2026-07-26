Dal 31 luglio entreranno in vigore nuove regole in Italia e negli altri Stati membri dell’Unione Europea, che recepiranno la direttiva 20241799. La normativa stabilisce il diritto alla riparazione degli elettrodomestici anche dopo la scadenza della garanzia. La direttiva sarà applicata in modo diretto e obbligatorio in tutti i paesi dell’UE. Le aziende saranno tenute a fornire pezzi di ricambio per un periodo minimo di dieci anni dalla vendita.

Entro il 31 luglio l’Italia e gli altri Stati membri dell’Unione Europea recepiranno la direttiva 20241799 per sancire in via definitiva il diritto alla riparazione 2026. La nuova normativa, nata per contrastare l’obsolescenza programmata e ridurre i rifiuti tecnologici, introduce un radicale cambio di marcia: la riparazione diventerà la scelta primaria e accessibile per i consumatori, imponendo stringenti vincoli ai fabbricanti di elettrodomestici e dispositivi elettronici. Diritto alla riparazione oltre la garanzia: cosa cambia Come riporta ANSA, il fulcro del provvedimento risiede nel diretto obbligo di riparazione a carico dei fabbricanti, i quali dovranno garantire l’intervento anche al di fuori della garanzia legale di due anni, a patto che il prodotto sia tecnicamente ripristinabile. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Diritto alla riparazione degli elettrodomestici oltre la garanzia, nuove regole dal 31 luglio

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New Construction Homes: Is 2026 a Good Time to Buy

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