Dal 31 luglio entra in vigore in Italia e nell’Unione Europea il diritto alla riparazione per elettrodomestici e dispositivi elettronici difettosi, come lavatrici, aspirapolveri e smartphone. Le aziende sono obbligate a offrire servizi di riparazione e pezzi di ricambio per prodotti con difetti che si manifestano entro due anni dall’acquisto. La normativa riguarda anche i prodotti già in commercio.

Dal 31 luglio scatta il diritto alla riparazione per elettrodomestici e dispositivi elettronici come lavatrici, aspirapolveri e cellulari. Entro quella data gli Stati membri dovranno infatti recepire la direttiva Ue 20241799, che incentiva la riparazione dei beni di consumo per ridurre lo smaltimento prematuro dei prodotti riparabili e contrastare il fenomeno dell’ obsolescenza programmata. In base alle nuove regole europee, i produttori avranno l’obbligo di riparare, anche fuori dal periodo di garanzia legale, un bene rotto o difettoso ma tecnicamente riparabile. Come ricorda Assoutenti, prima di iniziare il lavoro il riparatore dovrà consegnare al consumatore un modulo europeo con tutte e informazioni: tipologia degli interventi, tempo necessario a completare il lavoro, prezzi, eventuale prodotto sostitutivo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - Elettrodomestici e dispositivi elettronici difettosi: dal 31 luglio scatta il diritto alla riparazione. L’obbligo Ue riguarda anche l’Italia

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Europe Is About to Outlaw Unrepairable Gadgets

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