A 50 anni, la conduttrice afferma che una donna può sentirsi completa anche senza figli, nonostante sia madre di una figlia. Nel suo intervento, ha parlato della relazione con il compagno e della maternità, sottolineando che il valore di una donna non dipende dal fatto di avere figli. La sua posizione si inserisce in un dibattito ancora aperto sulla maternità e l’identità femminile.

A 50 anni Elenoire Casalegno si racconta tra lavoro, vita privata e maternità, con una posizione netta su un tema che continua a far discutere. Pur essendo madre di Swami Anaclerio, la conduttrice sottolinea infatti che avere figli non definisce il valore di una donna e non la rende automaticamente più completa. Elenoire Casalegno, le parole sul tema della maternità Casalegno affronta l'argomento senza giri di parole. Pur riconoscendo che quella dei figli sia un'esperienza importante e profondissima, chiarisce che non può essere considerata un passaggio obbligato per sentirsi realizzate. Secondo lei, l'idea che la maternità renda una donna migliore o finalmente completa appartiene a un "retaggio culturale errato". 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Elenoire Casalegno parla del compagno Matteo Pandini, della figlia e di maternità: "Una donna è completa anche senza figli"

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