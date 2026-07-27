Il 12 agosto si verifica un’eclissi solare totale visibile in alcune aree dell’Europa, offrendo uno spettacolo astronomico raro. L’evento sarà visibile in specifici territori e può essere osservato in sicurezza utilizzando appositi filtri o occhiali protettivi. L’eclissi comporta la temporanea copertura del sole da parte della luna, riducendo la luce solare e creando condizioni di oscuramento parziale o totale, a seconda della posizione geografica.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Il prossimo 12 agosto il cielo offrirà uno degli spettacoli astronomici più attesi degli ultimi anni: una eclissi solare totale, un fenomeno raro che tornerà a interessare parte dell’Europa dopo molto tempo. Sebbene la fascia di totalità attraverserà solo alcune aree del continente, anche dall’Italia sarà possibile assistere all’evento, seppur in forma parziale, da alcune zone del Paese. Dove sarà visibile l’eclissi totale. Secondo le indicazioni dell’ Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF), la fascia in cui il Sole verrà completamente oscurato dalla Luna attraverserà la Groenlandia, sfiorerà l’estremità occidentale dell’ Islanda e proseguirà lungo la Spagna, da nord-ovest fino al sud-est, raggiungendo infine le Isole Baleari. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

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© Dayitalianews.com - Eclissi solare totale del 12 agosto: dove sarà visibile e come osservarla in sicurezza anche dall’Italia

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Eclisse del 12 agosto 2026: il punto di vista della ricerca

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