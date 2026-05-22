Il 12 agosto 2026 si verificherà un'eclissi solare totale, che sarà visibile in modo parziale nel territorio italiano. La fase di massima copertura si concentrerà principalmente nelle zone del nord e del centro, mentre al sud l’oscuramento sarà meno evidente. Le città posizionate lungo il percorso dell’ombra totale potranno osservare il fenomeno in modo più completo, con il cielo che si oscurerà temporaneamente. Le condizioni meteorologiche e la posizione geografica influiranno sulla visibilità in ogni regione.

Mancano ancora diversi mesi ma, anche in Italia, sta salendo l’attesa per l’eclissi solare totale del 12 agosto 2026. L’eclissi di Sole sarà visibile in modo parziale anche nel nostro Paese, con alcune differenze a livello territoriale da città a città. A Torino, per esempio, sarà coperto rispettivamente il 93% del Sole. La successiva eclissi solare è in programma il 2 agosto del 2027. Cosa si sa sull'eclissi solare totale del 12 agosto 2026 Dove vedere l'eclissi solare del 12 agosto in Italia e come Quando avverrà la successiva eclissi solare totale Cosa si sa sull’eclissi solare totale del 12 agosto 2026 La prossima eclissi solare totale è prevista nella giornata di mercoledì 12 agosto 2026 e sarà visibile dalla Groenlandia, dall’Islanda e dalla Spagna. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Eclissi solare totale del 12 agosto 2026, i "trucchi" e le città in cui vederla meglio in Italia

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Eclisse Solare 12 Agosto 2026: Occhialini SolarOptic per Osservare in Sicurezza

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