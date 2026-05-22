Il 12 agosto 2026 si verificherà un’eclissi solare visibile in alcune zone dell’Europa e del Nord Atlantico. L’ente spaziale europeo sta pianificando diverse iniziative legate a questo evento, coinvolgendo attività scientifiche, progetti pubblici e programmi di sensibilizzazione educativa. L’evento sarà osservabile in specifiche aree geografiche, e sono previste iniziative di divulgazione e monitoraggio da parte delle autorità e delle istituzioni coinvolte.

Il 12 agosto 2026, un’eclissi solare sarà visibile in alcune parti dell’Europa e nel Nord Atlantico. L’Esa, l’ente spaziale europeo, sta organizzando una serie di attività intorno all’eclissi, combinando competenze scientifiche, impegno pubblico e sensibilizzazione educativa. L’eclissi solare totale: ecco cos’è. Durante un’eclissi solare totale, la Luna passa direttamente davanti al Sole, bloccando gran parte della sua luce e permettendoci di vedere l’atmosfera infuocata del Sole. È uno spettacolo impressionante, che è stato visibile per l’ultima volta dall’Europa continentale nel 2006. Dopo 20 anni, il 12 agosto ci sarà nuovamente la possibilità di osservare questo raro fenomeno. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Eclissi solare 12 agosto 2026, ecco dove sarà visibile

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