Da oggi a Bologna sono in programma lavori su diverse strade, con cantieri attivi nel centro e nelle zone periferiche. Le chiusure riguardano anche l’A14 e la Tangenziale, oltre a varie vie e piazze della città. Questi interventi si aggiungono a quelli già in corso, influenzando la circolazione locale. La pianificazione prevede nuove limitazioni alla viabilità in diverse aree della città.

Bologna, 27 luglio 2026 - Inizia una nuova settimana di lavori sulle strade di Bologna. Gli interventi previsti da oggi si aggiungono ai cantieri già attivati, e coinvolgeranno diverse vie e piazze del centro e la viabilità di quartiere. Da segnarsi anche le chiusure di alcuni svincoli della tangenziale, e i lavori sull’A14 con conseguenti chiusure di alcuni raccordi. Infine, si confermano i cantieri del tram per la realizzazione delle linee Rossa e Verde. Nuovi cantieri aperti in centro. Partendo dalla zona del centro di Bologna, da oggi e fino al 31 luglio, all’incrocio che unisce piazza Verdi con via Petroni iniziano i lavori di sostituzione della colonna del portico colpita lo scorso gennaio da una navetta Tper. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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© Ilrestodelcarlino.it - Ecco la mappa dei cantieri a Bologna dal 27 luglio: chiusure in centro e periferia, A14 e Tangenziale

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