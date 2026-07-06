Ecco la mappa dei nuovi cantieri a Bologna | chiusure in centro sull’A14 e lungo la Tangenziale

Da ilrestodelcarlino.it 6 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Da oggi, le strade di Bologna sono interessate da nuovi cantieri. Nel centro storico sono state chiuse alcune vie, mentre sull’A14 sono iniziati lavori di potenziamento. La Tangenziale vede restringimenti di carreggiata e deviazioni, e lungo l’autostrada sono in corso interventi di manutenzione. Sono inoltre stati avviati i lavori per il nuovo tram, che coinvolgono diverse aree della città.

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Bologna, 6 luglio 2026 — Nuova settimana di cantieri sulle strade di Bologna, con interventi che interesseranno il centro storico, la viabilità di quartiere, l'asse tangenziale-autostradale e i lavori per il tram. Da oggi  prenderanno il via nuove opere di manutenzione e riqualificazione, mentre proseguiranno numerosi interventi già avviati nei mesi scorsi. Per automobilisti, residenti e pendolari si prospettano quindi modifiche alla circolazione, restringimenti di carreggiata e chiusure temporanee in diversi punti della città. Tra i nuovi cantieri, nel cuore del centro storico, via dè Giudei sarà chiusa da oggi all'8 luglio all'altezza del civico 10 per il ripristino della pavimentazione in materiale lapideo dopo lavori Hera. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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