Ecco la mappa dei nuovi cantieri a Bologna | chiusure in centro sull’A14 e lungo la Tangenziale

Notizia in breve

Da oggi, le strade di Bologna sono interessate da nuovi cantieri. Nel centro storico sono state chiuse alcune vie, mentre sull’A14 sono iniziati lavori di potenziamento. La Tangenziale vede restringimenti di carreggiata e deviazioni, e lungo l’autostrada sono in corso interventi di manutenzione. Sono inoltre stati avviati i lavori per il nuovo tram, che coinvolgono diverse aree della città.