Passante firma storica Il ministro Salvini | Dall’A14 all’A13 ecco tutte le opere I cantieri non bloccheranno Bologna

Il vicepresidente del Consiglio ha incontrato il governatore dell’Emilia-Romagna al ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. L’incontro è avvenuto alle 11,30 di ieri e ha riguardato le opere infrastrutturali tra Bologna e le altre città, tra cui l’A14 e l’A13. Salvini ha assicurato che i cantieri previsti non bloccheranno i collegamenti stradali della città. La firma di un accordo rappresenta un passo importante per lo sviluppo delle infrastrutture locali e nazionali.

Bologna, 24 luglio 2026 – Una firma storica. Per Bologna. Per l’Emilia-Romagna e per l’Italia. Ieri mattina, alle 11,30, il vicepresidente del Consiglio Matteo Salvini ha ospitato al ministero delle Infrastrutture e dei trasporti (Mit) il governatore dell’Emilia-Romagna Michele de Pascale. I due hanno firmato il protocollo d’intesa per il Passante. Al tavolo anche l’assessora regionale Irene Priolo, il sindaco di Bologna Matteo Lepore e l’assessore locale Michele Campaniello. Inoltre, c’era l’amministratore delegato di Aspi, Arrigo Giana. Un risultato bipartisan dopo 50 anni di attesa. Tutti quelli attori che per tantissimi anni hanno rinegoziato un progetto valido, serio e definitivo per la viabilità dentro Bologna, il Nodo, ma anche nelle zone limitrofe, dall’A14 verso la Romagna all’A13 direzione Ferrara. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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