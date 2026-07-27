È Valeria Parrella la vincitrice della seconda edizione del Premio Mandrarossa

Valeria Parrella ha vinto la seconda edizione del Premio Mandrarossa con il libro “La ragazzina”. La premiazione si è svolta sabato sera nel Tempio di Hera, all’interno del Parco archeologico di Selinunte. Il riconoscimento, promosso da Cantine Mandrarossa, è stato consegnato durante l’evento.

È “La ragazzina” di Valeria Parrella (Feltrinelli) il libro vincitore della seconda edizione del Premio Mandrarossa, il riconoscimento letterario promosso da Cantine Mandrarossa e assegnato sabato sera al Tempio di Hera, nel Parco archeologico di Selinunte. Il romanzo dell’autrice napoletana, già finalista al Premio Campiello, rilegge la figura di Giovanna d’Arco per interrogare temi contemporanei come l’adolescenza, la libertà, la guerra e la ribellione. La serata conclusiva, condotta dalla giornalista Melania Petriello, ha riunito i finalisti della sezione Narrativa – Monica Acito, Dario Ferreri e la stessa Parrella – insieme alla presidente del premio Concita De Gregorio, alla responsabile della giuria tecnica Nadia Terranova e ad Alessandro Accurso Tagano, libraio di Agrigento. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

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