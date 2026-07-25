Premio Campiello Valeria Parrella e il libro su Giovanna d' Arco che racconta le giovani ribelli di tutto il mondo

Valeria Parrella ha vinto il Premio Campiello con un libro dedicato a Giovanna d'Arco. Nel testo, l’autrice descrive giovani donne che si oppongono alle imposizioni e alle ingiustizie in diverse parti del mondo. La narrazione evidenzia come in ogni regione una ragazza possa ribellarsi contro guerre, matrimoni forzati, autoritarismi, norme culturali oppressive, violenza e silenzio. La pubblicazione si concentra su figure di giovani ribelli e sul loro rifiuto di accettare le ingiustizie.

«In ogni luogo del mondo una ragazzina si mette di traverso. Dice no alla guerra, al matrimonio, no alla madre, no al tiranno, no al velo e al padre, no al silenzio, no alla violenza.». Valeria Parrella nel libro La ragazzina (Feltrinelli, 140 pagine, 17 euro), racconta la storia di Giovanna d’Arco nella Francia del Quattrocento, l’attualizza e la riporta al presente. Non solo un romanzo storico, ma un libro sull’adolescenza e l’autodeterminazione.La ragazzina di Parrella è uno dei cinque libri finalisti al Campiello, il premio letterario di Confindustria Veneto e Fondazione Campiello. La Pulzella d’Orléans è un’adolescente sicura e temeraria, all’inizio osteggiata e sbeffeggiata, poi seguita nella sua missione: riportare Carlo VII a guida della Francia. 🔗 Leggi su Corrieredelveneto.corriere.it

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A CHE LIBRO SEI ESTATE LA RAGAZZINA DI VALERIA PARRELLA, FINALISTA DEL PREMIO CAMPIELLO 2026

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