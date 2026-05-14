Valeria Luiselli a Villa Zito | la vincitrice del premio Mondello presenta il libro Principio Metà Fine

Mercoledì 20 maggio alle 17.30 a Villa Zito si terrà un evento con Valeria Luiselli, vincitrice del Premio Mondello Internazionale 2025, che presenterà il suo nuovo libro intitolato “Principio Metà Fine”. L’autrice dialogherà con Annalena Benini, direttrice del Salone internazionale del Libro di Torino. L’incontro si svolgerà in un contesto in cui si discuterà delle tematiche trattate dalla scrittrice nel suo ultimo lavoro.

Mercoledì 20 maggio alle 17.30 a Villa Zito, Valeria Luiselli, vincitrice del Premio Mondello Internazionale 2025, dialogherà con Annalena Benini, direttrice del Salone internazionale del Libro di Torino. Interverrà Maria Concetta Di Natale. Presenti Giovanna Minardi, Juan Carlos Reche Calas e.🔗 Leggi su Palermotoday.it

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