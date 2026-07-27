E se domani… Addio Forza Italia il clamoroso scenario

Domani potrebbe essere il giorno in cui il partito di centrodestra, considerato il principale e fondante, scomparirà. Questa ipotesi si basa su voci di una possibile perdita di influenza o di scioglimento del partito, che ha avuto un ruolo centrale nel panorama politico. Al momento, non ci sono conferme ufficiali, ma si parla di un cambiamento radicale che potrebbe modificare gli equilibri politici della coalizione.

E se domani il centrodestra perdesse Forza Italia, la forza primogenia e fondativa? Non è una domanda peregrina, la mutazione genetica che il centrodestra sta assumendo, già prima dell’arrivo di Vannacci, sembra andare in rotta di collisione con i valori moderati e democratici del partito di Silvio Berlusconi e del PPE, non certo filo russo e populista. Quanto può resistere la voglia di poltrone di Tajani e del suo manipolo davanti al quesito Gesù o Barabba, intendendo per Gesù il diritto naturale e costituzionale, che il popolo del web, inseguito dalla politica italiana, sta mettendo in campo sul caso Roggero? E se domani, e sottolineiamo... 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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