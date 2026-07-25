L’addio a Forza Italia L’ex sindaco Mucci se ne va con Vannacci

L’ex sindaco di Gallarate Nicola Mucci ha annunciato il suo passaggio da Forza Italia a Futuro Nazionale. La decisione è stata comunicata durante una presentazione ufficiale tenutasi ieri al Bar Giardino, organizzata dal coordinatore regionale del movimento. Mucci si unisce così a Vannacci, che aveva già lasciato il partito in precedenza. La scelta di Mucci segna un cambio di orientamento politico, senza ulteriori dettagli sulle motivazioni.

L’ex sindaco di Gallarate Nicola Mucci lascia Forza Italia per Futuro Nazionale. La presentazione ufficiale è arrivata ieri al Bar Giardino, convocata dal coordinatore regionale del movimento Luca Ferrazzi. Un passaggio politico che segna uno degli ingressi più significativi nella fase costituente del partito di Roberto Vannacci e rafforza la presenza della nuova formazione sia a Gallarate sia nel Varesotto. Mucci, che per oltre trent’anni ha militato nelle file di FI ricoprendo anche la carica di sindaco, ha spiegato di aver maturato "una scelta non facile", motivata dalla convinzione che il partito fondato da Berlusconi abbia ormai perso quella capacità di visione che aveva caratterizzato la leadership del Cavaliere. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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