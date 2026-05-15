Forza Italia Giovani domani l’insediamento del nuovo coordinamento provinciale
Domani si terrà l’insediamento del nuovo coordinamento provinciale di Forza Italia Giovani. All’evento parteciperanno dirigenti regionali e nazionali del partito. Durante l’incontro si discuteranno le prossime attività e le strategie del movimento giovanile. La cerimonia si svolgerà in una sede della provincia, con la presenza di rappresentanti delle varie sezioni locali. È previsto anche un intervento di apertura da parte del coordinatore uscente.
Si terrà domani, sabato 16 maggio, alle ore 16, presso Officine Italy di Benevento, l’evento ufficiale di insediamento del nuovo Coordinamento Direttivo di Forza Italia Giovani della provincia di Benevento. “Questo insediamento rappresenta un nuovo punto di partenza per Forza Italia Giovani nella provincia di Benevento. Vogliamo continuare a costruire una classe dirigente giovane, competente e radicata sul territorio, capace di ascoltare le esigenze dei cittadini e trasformarle in proposte concrete per il futuro del Sannio”, dichiara Rocco Diglio. Comunicato Stampa Il sindaco Vito Fusco rilancia la sfida culturale del borgo sannita: “L’arte contemporanea. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com
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