Forza Italia Giovani domani l’insediamento del nuovo coordinamento provinciale

Domani si terrà l’insediamento del nuovo coordinamento provinciale di Forza Italia Giovani. All’evento parteciperanno dirigenti regionali e nazionali del partito. Durante l’incontro si discuteranno le prossime attività e le strategie del movimento giovanile. La cerimonia si svolgerà in una sede della provincia, con la presenza di rappresentanti delle varie sezioni locali. È previsto anche un intervento di apertura da parte del coordinatore uscente.

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Si terrà domani, sabato 16 maggio, alle ore 16, presso Officine Italy di Benevento, l’evento ufficiale di insediamento del nuovo Coordinamento Direttivo di Forza Italia Giovani della provincia di Benevento. “Questo insediamento rappresenta un nuovo punto di partenza per Forza Italia Giovani nella provincia di Benevento. Vogliamo continuare a costruire una classe dirigente giovane, competente e radicata sul territorio, capace di ascoltare le esigenze dei cittadini e trasformarle in proposte concrete per il futuro del Sannio”, dichiara Rocco Diglio. Comunicato Stampa Il sindaco Vito Fusco rilancia la sfida culturale del borgo sannita: “L’arte contemporanea. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com © Fremondoweb.com - Forza Italia Giovani, domani l’insediamento del nuovo coordinamento provinciale ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video The Venetians by M. E. Braddon | A Tale of Passion, Power & Intrigue in Venice |Full audiobook Sullo stesso argomento Benevento, insediamento del nuovo coordinamento di Forza Italia GiovaniA Benevento l’insediamento del nuovo coordinamento di Forza Italia Giovani: confronto su partecipazione politica, territorio e futuro del Sannio. Federica Morena nuovo segretario provinciale di Forza Italia Giovani CasertaForza Italia Giovani Caserta apre una nuova fase organizzativa e politica con la nomina di Federica Morena a Segretario Provinciale del movimento... Benevento, insediamento del nuovo coordinamento di Forza Italia Giovani - x.com Pollena Trocchia, Roberto Sorrentino nominato segretario di Forza Italia GiovaniLo studente di Giurisprudenza guiderà il movimento giovanile nel comune vesuviano: Lavorerò per diffondere i valori popolari, liberali ed europeisti ... ilgazzettinovesuviano.com Forza Italia Giovani Catania si riorganizza: nominati i nuovi responsabili territorialiSi è tenuto ieri, presso la sede provinciale etnea di Forza Italia, un incontro decisivo per il futuro del movimento giovanile catanese. Forza Italia Giovani Catania annuncia ufficialmente la propria ... blogsicilia.it