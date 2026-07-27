Un uomo è deceduto in azienda, ma la burocrazia non ha ancora riconosciuto ufficialmente la morte. Secondo l’avvocato civile, per dichiarare la morte di una persona è necessario ottenere un nulla osta dalla Procura. La vicenda riguarda le eredi di una persona deceduta che si trovano a dover affrontare procedure lunghe e complicate, con ostacoli burocratici che ritardano il riconoscimento ufficiale del decesso.

AGI - "Per morire serve il nulla osta della Procura" è la sintesi dell'avvocato civilista Alberto Sonego nel raccontare all'AGI una vicenda capitata a due sue clienti "che potrebbe avere ideato e scritto Pirandello ". Le due donne, madre e sorella del defunto, avevano fretta di cominciare la pratica per ricevere l'eredità sbrogliando così alcune beghe legate alla successione ma per il Comune il loro parente è rimasto "vivo", a livello burocratico, più di una quindicina di giorni. Sonego delinea all'AGI i contorni surreali del caso. Il caso. "Un uomo di quasi 60 anni è morto alla fine del suo turno di lavoro da operaio in azienda. E' crollato esanime al suolo durante una delle ondate di calore di giugno. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - E' morto in azienda, ma per la burocrazia è vivo, l'odissea "pirandelliana" delle eredi

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