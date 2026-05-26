Gli eredi di Ottavio e Rosita Missoni hanno scritto una lettera aperta per annunciare la vendita dell’azienda. Hanno definito la decisione come “sofferta”, sottolineando che l’obiettivo è rafforzare la società. La comunicazione arriva da Sumirago, il 26 maggio 2026, e segnala la conclusione di un’epoca per il marchio, noto per uno stile che combina eleganza e informalità.

Sumirago, 26 maggio 2026 – Fine di un’epoca. Nella speranza che non sia anche la fine di uno stile. Informale eppure elegante. Inimitabile eppure imitatissimo. Con quel melange di colori e fantasie diventato un marchio di fabbrica e, quasi, una filosofia di vita. Il messaggio. La famiglia Missoni ha scritto una lettera aperta ai dipendenti dell'azienda sumiraghese fondata da Ottavio e Rosita dopo la cessione della maggioranza dell'azienda, una "decisione importante e molto sofferta, maturata con grande senso di responsabilità per rafforzare le prospettive future della nostra amata azienda". Lo scorso 22 maggio SI, già azionista di Missoni con una quota del 41,2%, ha comunicato di essere diventato diventato azionista di maggioranza con circa il 73%. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Missoni venduta, la lettera aperta degli eredi di Ottavio e Rosita: “Decisione sofferta, l’azienda si rafforzerà”

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