La Napoli che suona sempre meno dal vivo | pochi locali burocrazia e un pubblico cambiato

Da napolitoday.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Napoli, la scena musicale dal vivo sta vivendo un calo di locali dedicati e di pubblico, influenzato da complicazioni burocratiche. La città ha una storia musicale ricca, con artisti noti a livello internazionale e nazionali, come Caruso, Murolo, Pino Daniele e James Senese. Recentemente, artisti come Geolier hanno ottenuto successo, mentre la vittoria di Sal Da Vinci a Sanremo ha suscitato reazioni contrastanti.

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Napoli è una delle città internazionali della musica. Lo dimostra la sua storia passata e recente, da Caruso a Murolo, da Pino Daniele a James Senese, dai 24 Grana ai fratelli Bennato, ma anche il suo presente: a partire da Geolier fino alla vittoria di Sal Da Vinci a Sanremo, criticata dal.🔗 Leggi su Napolitoday.it

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