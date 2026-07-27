L’anatomopatologo tedesco Gunther von Hagens è deceduto all’età di 81 anni. È noto per aver ideato la mostra Body Worlds, che dal 1995 espone corpi umani plastinati, permettendo di vedere muscoli, scheletro e organi interni. È anche l’inventore della tecnica di conservazione dei corpi tramite plastinazione, praticata nella mostra. La notizia è stata confermata nelle ultime ore.

Lunedì è morto a 81 anni l’anatomopatologo tedesco Gunther von Hagens, celebre per essere stato l’ideatore della contestata mostra itinerante Body Worlds, che dal 1995 espone i corpi morti e plastinati di esseri umani, mostrandone muscoli, scheletro e organi interni. Fu proprio von Hagens, tra il 1977 e il 1978, a inventare la tecnica della plastinazione, un procedimento per sostituire i liquidi e il grasso dei corpi umani con il silicone permettendo di conservarli e di vederne i particolari anatomici. La mostra è stata più volte criticata e von Hagens è stato accusato di sfruttare la morte delle persone per fini commerciali. Quando nel 2013 arrivò per la prima volta in Italia, a Milano, un gruppo di persone scrisse al sindaco Giuliano Pisapia chiedendo la chiusura immediata della mostra, definita un «abominio». 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - È morto il creatore della mostra Body Worlds, che esponeva corpi umani plastinati, e inventore della tecnica per conservarli

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