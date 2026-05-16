La discussione sulla body positivity ha suscitato molte reazioni negli ultimi anni, portando alla ribalta immagini di corpi considerati ideali e perfetti. Spesso associata a influencer e modelle, questa tendenza promuoveva l’accettazione di sé, ma è stata anche criticata per aver creato aspettative irrealistiche. Sono stati sollevati dubbi sulla reale portata di questo movimento, soprattutto in relazione alle immagini spesso ritoccate o selezionate con cura. La questione riguarda quindi la rappresentazione autentica dei corpi e i messaggi che arrivano al pubblico.

Ve la ricordate la “body positivity”? Tutti belli, soprattutto le donne (e poi parlano di sessismo), a Vanessa Incontrada che si presentò molto sovrappeso i napoletani urlano “sei bellissima!”, mai nessuno lo ha detto a Giuliano Ferrara, e tantomeno a me, che mi sento sempre dire “devi dimagrire, soprattutto per la salute”, costringendomi a fare avanti e indietro a casa per venticinque minuti, ascoltando Freddie Mercury che canta in concerto a Wembley, per non pensare a quanto sono sovrappeso e patetico. Se ne parla sempre meno, non escono più sui social ragazze pelose, o modelle grasse, in compenso una ragazza, Samantha Cole, ha appena scritto un articolo di sfogo su 404 Media “I Almost Lost My Mind in the Bridal Algorithm” (stavo impazzendo dentro l’algoritmo della sposa). 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Spose, influencer e corpi perfetti: la grande bugia della body positivity

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