Morto Maurizio Gozzelino inventore del Crodino | addio al creatore dell' aperitivo analcolico biondo

Da today.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Maurizio Gozzelino è morto all'età di 91 anni. La notizia dell'addio all'enologo e tecnico che nel 1965 sviluppò la formula originale del Crodino è arrivato in una nota diffusa dal centro studi "Piero Ginocchi" di Crodo, ente della località dell'alto Piemonte in cui è nato il famoso aperitivo. 🔗 Leggi su Today.it

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MORTO MAURIZIO GOZZELINO, LINVENTORE DEL CRODINO: CHI ERA LENOLOGO RE DEGLI APERITIVI ANALCOLICI

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