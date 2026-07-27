Il 25 luglio, il Palazzo dei Principi di Monaco si è acceso di blu in occasione della Giornata mondiale per la prevenzione degli annegamenti. Nello stesso giorno, allo Stade Nautique Rainier III si è svolto il tradizionale villaggio della sicurezza in acqua, dove sono stati allestiti stand e attività informative per sensibilizzare sulla prevenzione. Non sono stati riportati incidenti o emergenze durante l'evento.

I l 25 luglio il Palazzo dei Principi di Monaco si è illuminato di blu per la Giornata mondiale per la prevenzione degli annegamenti, mentre allo Stade Nautique Rainier III andava in scena il consueto villaggio della sicurezza in acqua. Charlene di Monaco, 48 anni, ha colto l’occasione per rinnovare il proprio appello alle famiglie, ricordando che dietro il suo impegno pubblico c’è un lutto privato mai del tutto superato, legato alla sua infanzia in Sudafrica. Charlene di Monaco a un evento della Croce rossa monegasca. guarda le foto Charlene Wittstock, da nuotatrice olimpica a paladina della sicurezza in acqua. Prima di sposare il principe... 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - È da sempre la sua battaglia più importante e non solo perché è stata una campionessa di nuoto. Nella vita della principessa c'è infatti un evento traumatico che guida la sua missione

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Momento di commozione per la principessa, sempre più impegnata nel sostenere chi affronta la sua stessa battagliaLa principessa ha mostrato un gesto di vicinanza verso una persona che sta affrontando una malattia, offrendo un abbraccio e un gesto di conforto.

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