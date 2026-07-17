È morta a 30 anni la figlia di un noto allenatore, nata con tetraparesi spastica. La donna è stata descritta dal padre come la sua più grande maestra di vita, insegnandogli ad amare senza aspettative. La sua morte è stata comunicata senza ulteriori dettagli. La famiglia non ha reso pubblici altri elementi sulla causa o le circostanze del decesso.

È morta a 30 anni Valentina Baldini, figlia primogenita di Silvio Baldini, allenatore della nazionale Under 21 italiana e recentemente sulla panchina della nazionale maggiore nelle due amichevoli vinte contro Lussemburgo e Grecia. Valentina era nata con una grave forma di tetraparesi spastica, una condizione che l’ha accompagnata fin dai primi giorni di vita. Come superare la morte di una persona cara. guarda le foto Chi era Valentina Baldini, figlia del ct dell’Under 21. Alla nascita, i medici le avevano dato pochi mesi di vita. Solo in età adulta si è scoperto che le mancava un cromosoma. Non parlava, non camminava, ma è rimasta accanto alla sua famiglia per trent’anni, molto più a lungo di quanto chiunque avesse previsto. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Nata con una grave forma di tetraparesi spastica, è stata per il padre la sua più grande maestra di vita. «Mi ha insegnato ad amare senza pretendere nulla in cambio», diceva sempre di lei. La sua storia ?

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