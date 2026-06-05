La principessa ha mostrato un gesto di vicinanza verso una persona che sta affrontando una malattia, offrendo un abbraccio e un gesto di conforto. Durante l’incontro, ha anche condiviso un messaggio personale, rompendo le formalità tipiche degli impegni ufficiali.

U n abbraccio pieno di tenerezza, le mani tese verso chi ha sofferto lo stesso calvario e una confessione intima che abbatte definitivamente le barriere del protocollo reale. Giovedì 4 giugno 2026, la principessa del Galles ha visitato il centro oncologico The Christie NHS Foundation Trust di Manchester. A poco più di un anno dall’annuncio della remissione del suo tumore, avvenuto all’inizio del 2025, Kate Middleton è tornata in corsia nel doppio ruolo di royal patron e di donna che conosce da vicino la paura della malattia. Kate Middleton e il Restorative effect. guarda le foto L’abbraccio a Manchester tra Kate Middleton e la paziente guarita dal tumore. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Momento di commozione per la principessa, sempre più impegnata nel sostenere chi affronta la sua stessa battaglia

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