Momento di commozione per la principessa sempre più impegnata nel sostenere chi affronta la sua stessa battaglia
La principessa ha mostrato un gesto di vicinanza verso una persona che sta affrontando una malattia, offrendo un abbraccio e un gesto di conforto. Durante l’incontro, ha anche condiviso un messaggio personale, rompendo le formalità tipiche degli impegni ufficiali.
U n abbraccio pieno di tenerezza, le mani tese verso chi ha sofferto lo stesso calvario e una confessione intima che abbatte definitivamente le barriere del protocollo reale. Giovedì 4 giugno 2026, la principessa del Galles ha visitato il centro oncologico The Christie NHS Foundation Trust di Manchester. A poco più di un anno dall’annuncio della remissione del suo tumore, avvenuto all’inizio del 2025, Kate Middleton è tornata in corsia nel doppio ruolo di royal patron e di donna che conosce da vicino la paura della malattia. Kate Middleton e il Restorative effect. guarda le foto L’abbraccio a Manchester tra Kate Middleton e la paziente guarita dal tumore. 🔗 Leggi su Iodonna.it
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