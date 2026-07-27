Dzeko ma quale ritiro | fatta per il rinnovo con lo Schalke 04

Edin Dzeko continuerà a giocare con lo Schalke 04, con un accordo fino al 2027. Nonostante abbia compiuto 40 anni a marzo, il giocatore ha firmato un nuovo contratto con il club tedesco. La notizia conferma la volontà di entrambe le parti di proseguire insieme anche nella prossima stagione. La firma del rinnovo è stata ufficializzata nelle ultime ore.

Gelsenkirchen, 27 luglio 2026 – 40 anni compiuti lo scorso 17 marzo, ma l'avventura nel calcio che conta non è ancora finita. Edin Dzeko rimarrà ancora allo Schalke 04: è fatta per il rinnovo del contratto fino al 2027. Il bosniaco è reduce da una stagione da montagne russe: a luglio del 2025 aveva deciso di tornare in Italia, alla Fiorentina, dopo i due anni in Turchia al Fenerbache. La stagione della viola, però, è stata tutt'altro che semplice e nonostante sia diventato in breve tempo un leader, grazie soprattutto alla sua esperienza, il bosniaco ha scelto di salutare a metà anno, per trasferirsi in Germania. Tuttavia, ha deciso di ripartire dallo Schalke 04, in seconda serie, con un obiettivo: riportare il club in Bundesliga. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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Dzeko, but what retreat? A renewal with Schalke 04 is done.Gelsenkirchen, 27 luglio 2026 – 40 anni compiuti lo scorso 17 marzo, ma l'avventura nel calcio che conta non è ancora finita. Edin Dzeko rimarrà ancora allo Schalke 04: è fatta per il rinnovo del cont ... sport.quotidiano.net