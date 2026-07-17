Fiorentina Gosens in Germania | pronte visite e firma con lo Schalke 04

Robin Gosens si trova a Gelsenkirchen, dove sta completando le procedure finali per il trasferimento allo Schalke 04. Sono previste visite mediche e la firma del contratto con il club tedesco, che avrebbe già raggiunto un accordo con il giocatore. Le immagini mostrano il terzino tedesco nel centro di Gelsenkirchen, in attesa di ufficializzare il passaggio. La trattativa è ormai alle fasi conclusive.

Robin Gosens è ormai a un passo dallo Schalke 04. Dopo le anticipazioni dei giorni scorsi, arrivano anche le prime immagini del terzino tedesco in Germania: il giocatore è stato immortalato a Gelsenkirchen, dove sta completando gli ultimi passaggi prima della firma con il club del suo cuore. Le visite mediche, previste proprio in questi giorni, rappresentano l'ultimo step prima dell'ufficialità. Gosens si prepara così a lasciare la Fiorentina e a riabbracciare lo Schalke, operazione per la quale avrebbe anche accettato una riduzione dell'ingaggio pur di tornare nella squadra di cui è tifoso. (Qui sotto il video)... 🔗 Leggi su Violanews.com

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