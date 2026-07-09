L'esterno tedesco della Fiorentina non parteciperà al ritiro estivo, segnando una possibile separazione dalla squadra. La decisione si verifica in un momento in cui il club ha raggiunto un accordo con un'altra squadra per un altro giocatore. Sul fronte delle uscite, la società sta gestendo diverse trattative, con un focus particolare sul trasferimento di Gosens. Schalke 04 è stato menzionato come possibile destinazione, ma non ci sono conferme ufficiali.

Gosens via dalla Fiorentina, il futuro dell’esterno tedesco è sempre più lontano da Firenze: l’ex Inter e Atalanta non prenderà parte al ritiro. Nel giorno dell’accordo tra Fiorentina e Udinese per Arthur Atta, il club viola lavora anche sul fronte delle uscite. Tra i giocatori destinati a lasciare Firenze c’è Robin Gosens, sempre più lontano dal progetto tecnico di Fabio Grosso in vista della stagione 20262027. Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno L’esterno tedesco non sarà convocato per il ritiro estivo della Fiorentina. Una scelta legata alla situazione di mercato che lo riguarda, con la società intenzionata a trovare una soluzione nelle prossime settimane. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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© Calcionews24.com - Gosens via dalla Fiorentina, separazione sempre più vicina: niente ritiro e Schalke 04 sullo sfondo

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