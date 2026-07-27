Dybala lancia segnali contro il Cannes | doppietta e prestazione da vera Joya

Paulo Dybala ha segnato due gol nell'amichevole contro il Cannes, mostrando una prestazione che ha attirato l'attenzione. La doppietta rappresenta un segnale della volontà di Dybala di essere protagonista nella stagione della Roma. La partita si è conclusa con una vittoria della squadra, e l'attaccante argentino ha evidenziato la sua presenza in campo. La gara si è svolta senza ulteriori incidenti o eventi significativi.

Paulo Dybala vuole essere protagonista della stagione della Roma, e ieri lo ha già dimostrato con una doppietta nell’amichevole contro il Cannes. L’argentino, reduce dal rinnovo del contratto, è stato indubbiamente il migliore in campo, dimostrando la sua voglia di trascinare i giallorossi quest’anno così da essere competitivi in tutte le competizioni. La Joya incanta la trequarti. Nell’amichevole disputata in terra francese, Dybala ha incantato, illuminando la trequarti con giocate decisive a ripetizione. L’argentino ha aperto le marcature con una punizione perfetta insaccatasi sotto l’incrocio dei pali, per poi firmare anche l’assist per il raddoppio di Malen. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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