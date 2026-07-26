Cannes, 26 lug. (Adnkronos) - Non arriva il successo della Roma di Gian Piero Gasperini in amichevole in Francia. Dopo il doppio sei a zero contro Primavera e Trastevere, i giallorossi in Francia vengono raggiunti sul 3-3 dal Cannes in extremis nell'altra amichevole pre-stagionale, altra squadra di proprietà dei Friedkin, presenti sugli spalti. Allo Stade Pierre de Coubertin grande protagonista Paulo Dybala autore di una doppietta, con il gol iniziale al 35' su calcio di punizione e la rete del momentaneo 3-0 al 55' con un preciso rasoterra sul primo palo. Nel mezzo la rete del 2-0 di Malen al 44'. La Roma resta anche in dieci uomini al 47' del primo tempo con l'espulsione per doppio giallo, molto fiscale, di Wesley. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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© Iltempo.it - Cannes-Roma 3-3, non basta la doppietta di Dybala e il gol di Malen, espulso Wesley

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