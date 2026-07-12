Dybala firma e torna a Roma | la Joya riparte da Trigoria

Paulo Dybala ha firmato un nuovo contratto con la Roma e si è trasferito in città. L’attaccante argentino è arrivato ieri sera a Roma e riprende così la sua avventura con il club. Il contratto avrà una durata di un anno. Dybala torna a vestire la maglia giallorossa, dove è molto apprezzato dai tifosi.

Paulo Dybala è tornato a casa. Nella serata di ieri l’attaccante argentino è sbarcato nella Capitale dopo aver firmato il nuovo contratto che lo legherà alla Roma per un’altra stagione, pronto a riprendersi il posto che il popolo giallorosso non ha mai smesso di considerare suo. La firma è arrivata, e con essa può ricominciare la storia tra la Joya e Trigoria. Un rinnovo blindato dall’agente. Ad accompagnare l’operazione anche Carlos Novel, agente di Dybala, arrivato ieri nella Capitale dove si trovava già per altri impegni professionali. È stato lui a incontrare D’Amico per sancire ufficialmente l’accordo, chiudendo così un dossier che il club considerava prioritario. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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