Duplice omicidio al tempio sikh di Covo il killer tradito dall' auto arrestato a Birmingham | caccia finita dopo tre mesi

Dopo tre mesi di indagini, un uomo è stato arrestato a Birmingham per il duplice omicidio avvenuto al tempio sikh di Covo tra il 17 e il 18 aprile. Le telecamere hanno ripreso un giovane vestito di nero arrivare alle 2.40, camminare con passo deciso verso l’ingresso, inginocchiarsi e poi sparare. L’arresto è stato possibile grazie alla tracciabilità dell’auto usata dall’assassino.

Le telecamere riprendono un giovane vestito di nero arrivare alle 2.40 della notte tra il 17 e il 18 aprile. Cammina con calma ma il passo è deciso, va verso l’ingresso del tempio sikh a Covo, si inginocchia, torna indietro e a quel punto spara. A destra e a sinistra, in tutto tredici colpi di pistola. C’è il fuggi fuggi, due persone crivellate barcollano e moriranno a terra, una terza viene ferita. L’uomo che ha sparato scappa, ma ora la fuga è finita.I carabinieri del Nucleo investigativo di Bergamo l’hanno ritracciato, a Birmingham: sono convinti che l’assassino di Rajinder Singh e Gurmit Singh, autore anche del tentato omicidio di Suchet Singh, sia Gurjant Singh, 29 anni. 🔗 Leggi su Bergamo.corriere.it

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Duplice omicidio di Covo, parla il testimone: «Così Rajinder e Gurmit sono stati uccisi»

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