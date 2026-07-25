Un uomo di 29 anni è stato arrestato a Birmingham, sospettato di aver ucciso due persone davanti a un tempio sikh a Covo il 17 aprile 2026. La polizia ha fermato il sospetto nel pomeriggio, dopo aver avviato le indagini. L’arresto segue ore di ricerche e perquisizioni nella zona. La vittima e il presunto killer sono stati trovati sul luogo dell’omicidio. La dinamica dell’accaduto è ancora sotto indagine.

È stato arrestato a Birmingham un cittadino indiano di 29 anni, ricercato per il duplice omicidio avvenuto a Covo il 17 aprile 2026 davanti al centro culturale sikh. L’arresto è stato eseguito sulla base di un mandato emesso dal Tribunale di Bergamo, nell’ambito di indagini che hanno evidenziato forti contrasti interni alla comunità sikh locale. Le indagini e l’arresto internazionale Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, la sera di mercoledì 22 luglio 2026, le autorità britanniche hanno tratto in arresto S. G., cittadino indiano nato nel 1997, destinatario di un mandato di arresto emesso dal G.I.P. del Tribunale di Bergamo. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Duplice omicidio davanti al tempio sikh di Covo, svolta a Birmingham: arrestato il presunto killer

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Covo, duplice omicidio al tempio Sikh

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