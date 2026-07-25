Il sospettato del duplice omicidio avvenuto il 17 aprile davanti al centro culturale sikh a Covo è stato arrestato a Birmingham. La polizia ha eseguito l’arresto nelle ultime ore, ponendo fine alla sua fuga. L’indagine ha portato all’identificazione di un uomo sospettato di aver ucciso due persone in un episodio avvenuto nel pomeriggio, davanti al tempio.

Covo (Bergamo), 25 luglio 2026 – È finita la latitanza del presunto autore del duplice omicidio avvenuto a Covo davanti al centro culturale sikh “Gurudwara Mata Sahib Kaur Ji” il 17 aprile scorso. Nella serata di mercoledì 22 luglio, a Birmingham, nel Regno Unito, è stato arrestato un 29enne, Gurjant Singh, indiano, destinatario di un mandato di arresto emesso dal gip del Tribunale di Bergamo, su richiesta della Procura della Repubblica. L’uomo era scappato subito dopo gli spari e si era reso irreperibile. Il delitto. Le vittime erano Rajinder Singh, 47 anni, e Gurmit Singh, 48 anni. Era rimasto ferito anche Suchet Singh. I fatti, come... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Svolta nel duplice omicidio fuori dal tempio sikh di Covo: arrestato a Birmingham il presunto assassino

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