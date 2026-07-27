Due lampi nerazzurri a Karlsruhe Diouf gol e un messaggio all’Inter

In tre minuti, due gol di Diouf a Karlsruhe hanno segnato la partita. Il centrocampista ha realizzato due reti consecutive, inviando un chiaro messaggio alla squadra e al mercato. Dopo i recenti giorni di mercato, con l’addio di alcuni giocatori, Diouf ha dimostrato di essere presente sul campo. La doppietta ha attirato l’attenzione e ha sottolineato il suo ruolo nella squadra.

Tre minuti, due gol, un messaggio forte e chiaro: ci sono anche io, eccome. Firmato, Andy Diouf. Un (doppio) sms inviato dal campo al mercato, dopo i giorni di Marco Palestra, Anan Khalaili e Djed Spence. Il francese si candida nei fatti a raccogliere la (pesantissima) eredità di Denzel Dumfries volato tra le braccia di José Mourinho al Real Madrid. E lo fa nel modo più concreto possibile: entrando nella ripresa, prendendo il posto del deludente Luis Henrique, ribaltando l’iniziale vantaggio del Karlsruher firmato Civeja con due gioielli mancini. Il primo sugli sviluppi di un corner calciato da Dimarco, al 91esimo. Il secondo tre giri d’orologio dopo, servito da Bastoni: palla nell’angolino e braccia alzate al cielo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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