Pagelle Karlsruhe Inter | Diouf doppietta da fenomeno e messaggio al mercato Maye si addormenta I VOTI
Durante la partita tra Karlsruhe e Inter, Diouf ha segnato due gol, dimostrando ottima forma, mentre Maye si è addormentato in alcune fasi del gioco. La sfida si è svolta al BBBank Wildpark di Karlsruhe ed è la seconda amichevole estiva delle due squadre. I voti assegnati ai giocatori sono stati diffusi, evidenziando le prestazioni di alcuni protagonisti in campo. La partita si è conclusa con queste valutazioni, senza ulteriori commenti.
di Giuseppe Colicchia Pagelle Karlsruhe Inter: i nostri voti ai protagonisti in campo al BBBank Wildpark di Karlsruhe, sfida valevole per la seconda amichevole estiva. Finisce qui Karlsruhe Inter, risultato finale di 1 a 2 nella seconda amichevole estiva della stagione dei nerazzurri: questi i nostri voti agli interisti in campo. Primo tempo un po’ in flessione e in difficoltà per la squadra di Chivu, che non riesce a trovare il gol e rischia di subirlo in un paio di occasioni. Tra i più positivi nel primo tempo Marello, dai cui piedi nascono le principali occasioni dell’Inter, poco nel vivo del gioco Stankovic. Risultato finale che sarà comunque di 0 a 0 all’intervallo. 🔗 Leggi su Internews24.com
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