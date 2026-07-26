Pagelle Karlsruhe Inter | Diouf doppietta da fenomeno e messaggio al mercato Maye si addormenta I VOTI

Notizia in breve

Durante la partita tra Karlsruhe e Inter, Diouf ha segnato due gol, dimostrando ottima forma, mentre Maye si è addormentato in alcune fasi del gioco. La sfida si è svolta al BBBank Wildpark di Karlsruhe ed è la seconda amichevole estiva delle due squadre. I voti assegnati ai giocatori sono stati diffusi, evidenziando le prestazioni di alcuni protagonisti in campo. La partita si è conclusa con queste valutazioni, senza ulteriori commenti.