Durante la partita amichevole tra Karlsruhe e Inter, un giocatore ha segnato due gol da solo, contribuendo alla vittoria dei nerazzurri per 2-1. La partita si è svolta al BBBank Wildpark di Karlsruhe, con inizio alle 16:30. Si tratta della seconda amichevole estiva della squadra di Chivu.

di Giuseppe Colicchia Appuntamento alle 16:30 al BBBank Wildpark di Karlsruhe per Karlsruhe Inter, seconda amichevole estiva della stagione per la squadra di Chivu. Tutto pronto al BBBank Wildpark di Karlsruhe per Karlsruhe Inter. Ultima tappa in Germania per l’Inter di Chivu e secondo test estivo dopo il successo per 16-0 contro l’SV Aasen di pochi giorni fa. Segui con noi la cronaca live testuale dell’incontro. QUI: le notizie del giorno in casa Inter. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA LIVE CRONACA. 90+6? Finisce qui! – Triplice fischio dell’arbitro. 90+5? GOL DELL’INTER – Diouf pesca il coniglio dal cilindro e regala la vittoria allo scadere! Servito da Bastoni dalla destra dell’area, prende la mira e piazza la palla sotto al sette con un bellissimo mancino a giro 90+1? GOL DELL’INTER – Diouf!! Bellissimo gol che vale il pareggio. 🔗 Leggi su Internews24.com

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© Internews24.com - Karlsruhe Inter 1-2: Diouf da impazzire! La rimonta da solo e regala la vittoria ai nerazzurri con una doppietta da urlo

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#Diouf show, l'Inter passa 2-1 in casa del Karlsruhe e vince la prima amichevole: il gol dei tedeschi arriva nel secondo tempo dopo un errore di #Maye, in extremis la rimonta dei nerazzurri nei minuti di recupero con una spettacolare doppietta del francese x.com

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