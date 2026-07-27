Due bambini di 7 mesi e 2 anni sono rimasti accidentalmente chiusi in auto durante una sosta in autogrill in provincia di Lodi. I genitori si sono allontanati dall’auto, ma il figlio più grande ha chiuso la serratura con le chiavi ancora dentro. I vigili del fuoco sono intervenuti per liberare i bambini, che sono stati estratti dall’auto senza ferite. La situazione si è risolta senza complicazioni.

A Somaglia, in provincia di Lodi, due fratellini di 7 mesi e 2 anni sono rimasti accidentalmente chiusi in auto. Durante una sosta in autogrill, i genitori sono scesi dalla vettura ma, prima che riuscissero a far scendere i due figli, il più grande ha chiuso la serratura mentre le chiavi erano ancora dentro la macchina. I genitori hanno chiamato il 112 facendo scattare l’allarme. Così il comando provinciale dei vigili del fuoco ha inviato una squadra e aperto l’automobile in pochi minuti. I due bambini sono stati affidati ai controlli sanitari della Croce Casalese, intervenuta con il 118, ma sono risultati in buone condizioni di salute. Non essendo necessario alcun ulteriore provvedimento sanitario, la famiglia ha potuto riprendere il viaggio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Due fratellini restano chiusi in macchina in autogrill: intervengono i vigili del fuoco

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

A fuoco un vagone nell'Interporto Sud: intervengono due squadre di vigili del fuoco e due autobottiUn incendio è divampato all’interno dell’Interporto Sud, nel territorio di Marcianise, interessando un’area di stoccaggio di Rfi.

Scontro tra due camion, intervengono i vigili del fuocoAll’alba del 22 maggio, lungo il tratto piacentino dell’autostrada A1 vicino al confine con Parma, due camion sono rimasti coinvolti in un incidente.

Si parla di: Somaglia, fratellini di 2 anni e 6 mesi restano chiusi in auto. I vigili del Fuoco li liberano.

Lodi, fratellini di 2 anni e 6 mesi chiusi in auto: liberati dai vigili del fuocoDue fratellini di 7 mesi e 2 anni sono rimasti bloccati in auto a Somaglia, nel Lodigiano, e per liberarli è stato necessario l'intervento dei vigili del Fuoco. L'intera famiglia era appena arrivata a ... msn.com

Giocano in auto all'autogrill di Somaglia: fratellini di due anni e sette mesi restano chiusi dentroGrazie all'intervento dei vigili del fuoco i due bambini sono stati salvati senza complicazioni Momenti di paura sull’Autostrada del Sole durante una domenica di esodo per le vacanze estive: due frate ... milano.repubblica.it